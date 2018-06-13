Дженнифер Лопес шокировала выбором наряда (ФОТО)

То Дженнифер Лопес появляется на публике в прозрачных брюках, затем примеряет ультракороткое платье в стиле барби или устраивает танцевальные баттлы в прямом эфире. А на днях Джей Ло посетила эфир ночного шоу Джимми Киммела. Однако все внимание поклонников было обращено не на интервью звезды, а на ее наряд.





Для съемки Дженнифер выбрала костюм...доллара. Кроп-то и лосины украшали купюры. Как оказалось, неожиданный выбор наряда не случаен. Такой образ звезда примерила в рамках PR-кампании ее нового трека Dinero (Деньги).



















