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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 июня 18, 12:03
Максим Галкин отдыхает с детьми на Кипре (ФОТО)
Максим Галкин
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Шоумен разместил трогательные фото.
Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин активно ведет свой профиль в Instagram. На этот раз он решил поделиться видео и фото с их с Аллой Пугачевой 4-летними двойняшками – Лизой и Гарри.

Сейчас все семейство отдыхает на Кипре и публикуют оттуда фото.





"Как это прекрасно: море и детство. Я до сих пор помню, как в четыре года нырнул в море, открыл глаза под водой и увидел рыбку, для меня эта простая мелкая рыбёшка стала самой золотой добычей той далёкой беззаботной поры. Наши дети – это ещё и возможность хоть одним глазком, хоть на крохотное мгновение посмотреть на тот прекрасный мир, который во всем красочном великолепии раскрывал нам свои объятия в нашем собственном детстве...", – подписал снимок шоумен.

Источник: https://www.segodnya.ua
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