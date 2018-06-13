Максим Галкин отдыхает с детьми на Кипре (ФОТО)

Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин активно ведет свой профиль в Instagram. На этот раз он решил поделиться видео и фото с их с Аллой Пугачевой 4-летними двойняшками – Лизой и Гарри.





Сейчас все семейство отдыхает на Кипре и публикуют оттуда фото.





















"Как это прекрасно: море и детство. Я до сих пор помню, как в четыре года нырнул в море, открыл глаза под водой и увидел рыбку, для меня эта простая мелкая рыбёшка стала самой золотой добычей той далёкой беззаботной поры. Наши дети – это ещё и возможность хоть одним глазком, хоть на крохотное мгновение посмотреть на тот прекрасный мир, который во всем красочном великолепии раскрывал нам свои объятия в нашем собственном детстве...", – подписал снимок шоумен.



