Алена Шоптенко впервые прокомментировала рождение сына

Знаменитый хореограф Алена Шоптенко стала мамой. Артистка родила супругу сына.





Спустя короткое время после родов появился первый комментарий Алены Шоптенко. Артистка рассказала, как прошли роды. Оказывается, перед самими родами Алена Шоптенко заболела. Но все прошло успешно.





Также в комментарии сайту ТСН.uа Шоптенко рассказала, что была бы не против, чтобы во время родов с ней был супруг. Но тот отказался:





Мой муж сразу наотрез отказался присутствовать на родах, сославшись на впечатлительность и сказав, что не хочет, чтобы врачи занимались им, а не мной. А в результате не отходил ни на минуту, контролируя все и всех, и в процессе родов находился в трех метрах. Но за стеной родильного зала.





Сейчас артистка счастлива:





Чувствую себя счастливой. Этот статус совершенно новый для меня, и у меня пока еще было немного времени разобраться в своих чувствах, но чтобы я начала улыбаться, ему достаточно просто сопеть.



