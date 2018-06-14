Анджелину Джоли могут лишить опеки над детьми

Как утверждает издание Daily Mail, верховный суд Лос-Анджелеса велел актрисе незамедлительно обеспечить возможность для Брэда Питта регулярно общаться в с детьми. В материалах суда подчеркивается, что недостаток такого общения может "отрицательно сказаться на состоянии" наследников. Суд не сомневается в том, что дети находятся в полной безопасности, проводя время с отцом. Старший сын Мэдокс уже может самостоятельно принимать решения о том, сколько именно времени он готов проводить с Питтом.





По распоряжению суда, Джоли обязана предоставить Питту номера мобильных телефонов детей, чтобы он мог с ними общаться, пока они находятся с матерью в Великобритании, а он - в США. В свою очередь, Джоли будет иметь право звонить один раз в день, когда дети будут находиться с отцом.





Если Анджелина Джоли не выполнит этих предписаний, то суд может лишить ее права опеки над детьми и передать соответствующие права Брэду Питту.



