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14 июня 18, 09:51
Анджелину Джоли могут лишить опеки над детьми
Анджелина Джоли
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Анджелину Джоли, полностью погрузившуюся в съемки фильма "Малефисента 2", проходящие в Великобритании, на родине могут ждать весьма серьезные неприятности, связанные с ее детьми и Брэдом Питтом, с которым пока не согласованы окончательно все условия развода.
Как утверждает издание Daily Mail, верховный суд Лос-Анджелеса велел актрисе незамедлительно обеспечить возможность для Брэда Питта регулярно общаться в с детьми. В материалах суда подчеркивается, что недостаток такого общения может "отрицательно сказаться на состоянии" наследников. Суд не сомневается в том, что дети находятся в полной безопасности, проводя время с отцом. Старший сын Мэдокс уже может самостоятельно принимать решения о том, сколько именно времени он готов проводить с Питтом.

По распоряжению суда, Джоли обязана предоставить Питту номера мобильных телефонов детей, чтобы он мог с ними общаться, пока они находятся с матерью в Великобритании, а он - в США. В свою очередь, Джоли будет иметь право звонить один раз в день, когда дети будут находиться с отцом.

Если Анджелина Джоли не выполнит этих предписаний, то суд может лишить ее права опеки над детьми и передать соответствующие права Брэду Питту.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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