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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 18, 12:12
Джоли сделала гневное заявление о разводе с Питтом
Анджелина Джоли
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Голливудская актриса Анджелина Джоли, которую суд обязал позволить Брэду Питту чаще видеться с детьми, сделала официальное заявление.
В нем она выразила отношение к тому, что происходит.

– С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно было провести последнее судебное заседание в частном порядке. Печально, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу выборочные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину, – сказано в официальном комментарии Джоли.

Напомним, на днях в прессу попала информация о том, что судья обязал Джоли разрешить 54-летнему Питту видеться чаще с детьми. Высший суд округа Лос-Анджелес постановил, что “отсутствие отношений с отцом” будет нести “ущерб” шестерым наследникам экс-супругов. Если Джоли не выполнит условия суда, то она рискует потерять первостепенное физическое опекунство над детьми.

Источник: https://kinoafisha.ua
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