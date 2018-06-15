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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 18, 12:13
Иен Сомерхолдер оплакивает потерю собаки
Иен Сомерхолдер
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Иен Сомерхолдер (Ian Somerhalder) и Никки Рид (Nikki Reed) счастливы вместе, в прошлом году у пары родилась дочка.
Однако в эти дни горе коснулось и этого дома. На днях актеры попрощались со своей любимой собакой, которая умерла от рака.

39-летний актер из "Дневников вампира" и 30-летняя звезда саги "Сумерки" написали вчера в Instagram о том, что их сердца разбиты, их любимая немецкая овчарка долгое время сражалась с онкологией, но вот теперь ее не стало.

"В 12:11 наша красивая девочка сделала свой последний вздох. Рак быстро распространился, и мы не смогли ничего сделать. Я никогда не знал столь невероятного животного. Душа, которая говорила на 1000 языках. Малыш, я буду скучать по тебе, по тебе будут скучать все, кто когда-либо тебя знал", - написал Иэн.

Актер добавил: " Спасибо, что любил меня так преданно. Я знаю, что ты здесь, твоя душа здесь с нами. Я видел, как ты играл с Ничем сегодня утром. Я люблю тебя, малыш. Твой любящий папа".



Источник: https://kinoafisha.ua
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