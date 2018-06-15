Кейт Хадсон поделилась редким фото с возлюбленным

Кейт Хадсон, в отличие от других звездных коллег, не старается скрывать свою личную жизнь от общественности. Актриса часто публикует семейные фото на своей странице в Instagram, снимает видео с сыновьями, и буквально через месяц после того, как стало известно о ее романе с Дэнни Фудзикавой, она появилась с новым бойфрендом на публике. В то же время, нельзя сказать, что Хадсон делится с поклонниками всем. Так, кадры с любимым появляются в ее личном микроблоге лишь изредка.





Последний снимок Хадсон опубликовала в Instagram по случаю дня рождения бойфренда. На фото Кейт и Дэнни страстно целуются на фоне великолепного пейзажа. К слову, многих поклонников растрогал не столько кадр, сколько хештег, которым актриса сопроводила пост - #LoveOfMyLife (Любовь всей моей жизни).











