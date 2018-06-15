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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 18, 12:19
Кейт Хадсон поделилась редким фото с возлюбленным
Кейт Хадсон
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Романтичным фото Кейт поделилась в честь дня рождения возлюбленного.
Кейт Хадсон, в отличие от других звездных коллег, не старается скрывать свою личную жизнь от общественности. Актриса часто публикует семейные фото на своей странице в Instagram, снимает видео с сыновьями, и буквально через месяц после того, как стало известно о ее романе с Дэнни Фудзикавой, она появилась с новым бойфрендом на публике. В то же время, нельзя сказать, что Хадсон делится с поклонниками всем. Так, кадры с любимым появляются в ее личном микроблоге лишь изредка.

Последний снимок Хадсон опубликовала в Instagram по случаю дня рождения бойфренда. На фото Кейт и Дэнни страстно целуются на фоне великолепного пейзажа. К слову, многих поклонников растрогал не столько кадр, сколько хештег, которым актриса сопроводила пост - #LoveOfMyLife (Любовь всей моей жизни).



Источник: https://kinoafisha.ua
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