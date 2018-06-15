"Хирурги накосячили": Ани Лорак раскритиковали (ФОТО)

Певица Ани Лорак, которая недавно отпраздновала день рождения супруга на Санторини, нарвалась на критику в Instagram. Исполнительница разместила фото, на котором она позирует с минимумом макияжа и в черном облегающем платье фасона "русалка". " Теплого, уютного вечера", – подписала снимок Каролина.





Со стороны подписчиков знаменитости посыпались десятки негативных комментариев. Многие обвинили Лорак в том, что она перебарщивает с пластикой лица: "Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз", "Неудачное фото пробор совсем не идет!", "Нет, меняйте образ! Сегодня похожа на Любовь Успенскую!?", "Что то с лицом?или мне показалось?", "Живого места на лице нет, смотреть страшно! Раньше такая милая была, а сейчас", "Изуродовала себя пластикой".











