Обнаженный Притула в водопаде сводит женщин с ума. ФОТО





Под струями воды, красавец позирует у одних только белых плавках, которые намокли и прилипли к телу, не оставляя никакого пространства для воображения.













Шоумен же подписал фото довольно скромно: "Улитка залезла в водопад. Господи, спасибо за Карпаты!".





А вот почитательницы Притулы поблагодарили за фото его самого.





«Водоспад-то гарний… але всі дивляться на труси», «То дуже прозорі труселя», «Эх, в глаза только прозрачные трусы лезут. Но Сергей красавчик, ничего не скажешь», — прокомментировали фото Instagram-подписчики Сергея Притулы.





