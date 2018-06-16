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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 18, 21:35
Обнаженный Притула в водопаде сводит женщин с ума. ФОТО
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Шоумен из Тернопольщины Сергей Притула продемонстрировал красоту своего обнаженного тела в Карпатском водопаде.
Украинский телеведущий похвастался перед подписчиками в Иnstagram своим накачанным стройным телом. 

Под струями воды, красавец позирует у одних только белых плавках, которые намокли и прилипли к телу, не оставляя никакого пространства для воображения. 



Шоумен же подписал фото довольно скромно: "Улитка залезла в водопад. Господи, спасибо за Карпаты!".  

А вот почитательницы Притулы поблагодарили за фото его самого.  

«Водоспад-то гарний… але всі дивляться на труси», «То дуже прозорі труселя», «Эх, в глаза только прозрачные трусы лезут. Но Сергей красавчик, ничего не скажешь», — прокомментировали фото Instagram-подписчики Сергея Притулы.

Источник: asn.in.ua/
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