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15 июня 18, 21:49
Вот так герцогиня: Появилось сексуальное видео с Меган Маркл
Меган Маркл
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Среди пользователей в интернете набирает популярности сексуальное видео с участием Меган Маркл.

До того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской, она снялась в необычной видеосессии для Men’s Health – ежемесячный американский мужской журнал, региональные версии которого издаются в 45 странах мира.

Меган Маркл в видео для Men’s Health

В 2013 году девушка была одной из самых крупных звезд на телевидении и приняла участие в видеосъемке, которая проходила в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. По задумке режиссера, 36-летняя Маркл должна была сексуально готовить бургеры на крыше одного из небоскребов.

Звезда вошла в кадр в элегантном костюме и черных модных очках, а затем попутно начала раздеваться. Она осталась лишь в коротком белом топе и серых шортах. Затем подошла к барбекю, где начала готовить котлеты для бургеров. В ходе видеоролика сексуальная Меган Маркл флиртовала с камерой и очаровывала зрителя своим обаянием.

Меган Маркл в видео для Men’s Health

В конце видео появляется титульная карточка, на которой написано: «Жарко никогда не выглядела так горячо».

Журналисты западных СМИ начали активно осуждать герцогиню Сассекскую за участие в таком неоднозначном ролике. По их мнению, в 2013 году Маркл уже была широко известной фигурой в кинематографе, поэтому вполне могла отказаться от подобного «ненадлежащего» предложения.

«Очень вероятно, что она с большим удовольствием приняла участие в съемках. А нас разочаровывает узкие взгляды мужчин по типу «давайте поглазеем на полуобнаженных женщин». Вот такой смысл несет этот ролик. Меган снималась в сериале Форс-мажоры в течение двух лет, прежде чем это видео было снято. Актриса, чей график плотно забит надлежащей работой, никогда бы не стала готовить гамбургеры в мини-юбке и таком кротком топе, чтобы повысить свою популярность», – комментируют редакторы журнала Hello Giggles.

Меган Маркл в видео для Men’s Health

Отметим, до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл была успешной в Америке актрисой. Множеству ее поклонников девушка известна по роли Рэйчел Зейн в юридическо-драматическом телесериале Форс-мажоры.

В прошлом американка также появляясь в эпизодах таких сериалов как C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк90210: Новое поколениеГрань и Касл.

Напомним, ранее бесплатный сувенир со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл продали за баснословных 28 тысяч долларов.

Смотри видео с Меган Маркл для журнала Men’s Health:




Источник: clutch.ua
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