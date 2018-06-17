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17 июня 18, 09:52
Андрей Шевченко показал повзрослевших детей
Андрей Шевченко
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Тренер сборной Украины отдыхал с сыновьями после матчей против Марокко и Албании
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото со своими сыновьями – Джорданом, Кристаном, Райдером-Габриэлем и Александром. На снимке Андрей вместе с детьми отдыхает на заднем дворе дома с небольшим футбольным полем за спиной. Ранее мы писали, что Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии.

Супруга Андрея Шевченко американская модель Кристин Пазик подарила футболисту первенца в 2004 году, ему дали имя Джордан. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан.



Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра.

А в апреле 2016 года на свет появился последний на данный момент ребенок в семье Андрея и Кристины – ему дали двойное имя Райдер-Габриэль.


 
Напомним, что в предыдущем матче сборная Украины под руководством Шевченко сыграла вничью с участником ЧМ-2018 командой Марокко. Обзор матча Марокко – Украина (0:0) есть на нашем сайте.

Источник: segodnya.ua
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