День отца: украинские звездные папы и их дети (ФОТО)

День отца в Украине не считается официальным праздником, однако отмечается многими в третье воскресенье июня. В нашей специальной подборке мы собрали украинских знаменитостей с их детьми.

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", отец двух замечательных дочерей – 10-летней Варвары и 2-летней Серафимы.

Евгений Кошевой и Ксения Кошевая с дочерьми Серафимой и Варварой Фото: пресс-служба

У знаменитого украинского продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 9 лет. Ирина и Алексей (настоящее имя Потапа) расстались в 2014 году.

Потап с сыном Андреем Фото: instagram.com/realpotap

Анатолий Анатолич, телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.

Анатолий Анатолич с дочерьми Фото: пресс-служба

Алан Бадоев – воспитывает дочь Лолиту от брака с Жанной Бадоевой.

Алан Бадоев с дочерью Лолитой Фото: пресс-служба

Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывает двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми Фото: instagram.com/babkin_official

У Евгения Галича, солиста группы O.Torvald двое очаровательных детей – 5-летняя дочь Ева и сын Даня, который родился в 2017 году. В этом же году группа выступала на Евровидении, представляя Украину.

Евгений Галич с женой и дочерью Фото: instagram.com/lera_galich

Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия.

Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik





Источник: segodnya.ua

