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Шоу-бизнес
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17 июня 18, 22:56
День отца: украинские звездные папы и их дети (ФОТО)
Сергей бабкин с детьми
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Праздник в Украине отмечают в третье воскресенье июня

День отца в Украине не считается официальным праздником, однако отмечается многими в третье воскресенье июня. В нашей специальной подборке мы собрали украинских знаменитостей с их детьми.

Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", отец двух замечательных дочерей – 10-летней Варвары и 2-летней Серафимы.

 

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Евгений Кошевой и Ксения Кошевая с дочерьми Серафимой и Варварой
Фото: пресс-служба

У  знаменитого украинского продюсера, автора и исполнителя песен Потапа в браке с со-продюсером "MOZGI Entertainment" Ириной Горовой родился сын Андрей. Сейчас мальчику 9 лет. Ирина и Алексей (настоящее имя Потапа) расстались в 2014 году.

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Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Анатолий Анатолич, телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" с супругой Юлией воспитывает двух дочерей – Алису и Лолиту.

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Анатолий Анатолич с дочерьми
Фото: пресс-служба

Алан Бадоев – воспитывает дочь Лолиту от брака с Жанной Бадоевой. 

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Алан Бадоев с дочерью Лолитой
Фото: пресс-служба

Знаменитый музыкант и певец Сергей Бабкин с супругой Снежаной воспитывает двоих детей – дочь Васелину и сына Артура (сына Снежаны от первого брака). Также у Сергея есть сын от первого брака – Илья. 

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Сергей и Снежана Бабкины с детьми
Фото: instagram.com/babkin_official

У Евгения Галича, солиста группы O.Torvald двое очаровательных детей – 5-летняя дочь Ева и сын Даня, который родился в 2017 году. В этом же году группа выступала на Евровидении, представляя Украину.

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Евгений Галич с женой и дочерью
Фото: instagram.com/lera_galich

Украинский телеведущий Григорий Решетник – дважды папа. С супругой Кристиной они воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия.

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Григорий Решетник
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik


Источник: segodnya.ua

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