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17 августа 18, 20:45
Дом Беллы Свон из "Сумерек" выставлен на продажу
Дом Беллы Свон
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У поклонников, а точнее, поклонниц знаменитой саги "Сумерки" появился вполне реальный шанс прикоснуться к легенде о вампирах и оборотнях, борющихся за внимание обычной девушки.
Агентство недвижимости Cascade Sotheby`s выставило на продажу дом, в котором "жила" Белла Свон.

Стоимость недвижимости, находящейся в штате Орегон, составляет 349 тысяч долларов. По словам нынешних владельцев, они полностью сохранили все детали интерьера, которые зрители видели в серии фильмов "Сумерки". "Усилия кинематографистов действительно заставили дом сиять. Когда производство завершилось, и фильм вот-вот должен был выйти в прокат, я как-то сел смотреть телевизор, и на экране появился трейлер "Сумерек". Было очень странно видеть тот самый дом, в котором я сидел и смотрел телевизор, а затем изображение самой комнаты, в которой я находился, - это ни с чем не сравнимое ощущение", - прокомментировал владелец.

Напомним, что сага "Сумерки" была одним из самых популярных кинопроектов начала 21-го века, сформировав огромные армии фанаток, поделившихся на два лагеря - поклонниц вампира Эдварда и оборотня Джейкоба. Финальная серия вышла в 2012 году и собрала в мировом прокате более 800 миллионов долларов.

Источник: kinoafisha.ua
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