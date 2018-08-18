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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 августа 18, 20:50
Селена Гомес наслаждается летом
Селена Гомес
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Несмотря на все невзгоды, которые пришлось пережить певице, она не теряет своей жизнерадостности и задора
Прошлый год был не самым лучшим для 26-летней Селены Гомес. Девушка переживала проблемы со здоровьем, потом ее бывший Джастин Бибер объявил о своей женитьбе с моделью Хейли Болдуин. Однако певица не падает духом и продолжает наслаждаться жизнью.

Звезда поделилась фотографиями с отдыха на яхте, где праздновала свой день рождения. Друзья, солнце, море, улыбки - коктейль для идеального дня, не так ли?

На фото видно и фигурку красавицы в бикини и пышный бюст. Завидуй, Джастин, и смотри, что ты потерял!
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