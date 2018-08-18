Селена Гомес наслаждается летом

Прошлый год был не самым лучшим для 26-летней Селены Гомес. Девушка переживала проблемы со здоровьем, потом ее бывший Джастин Бибер объявил о своей женитьбе с моделью Хейли Болдуин. Однако певица не падает духом и продолжает наслаждаться жизнью.





Звезда поделилась фотографиями с отдыха на яхте, где праздновала свой день рождения. Друзья, солнце, море, улыбки - коктейль для идеального дня, не так ли?





На фото видно и фигурку красавицы в бикини и пышный бюст. Завидуй, Джастин, и смотри, что ты потерял!







