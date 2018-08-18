Какая необычная привычка у Меган Маркл? ФОТО

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в интервью рассказала, почему Меган Маркл часто держит руки в карманах на публике. По словам Джеймс, таким образом Маркл показывает, что хочет спрятаться и свести к минимуму появления на публике.





"Классическая причина этого очень распространенного жеста заключается в том, что он сигнализирует о подсознательном желании спрятаться, особенно когда руки засунуты глубоко в карманы", – пояснила эксперт.













Также привычка Меган имеет более просто объяснение – держа в одной руке сумочку или клатч, она кладет свободную руку в карман, чтобы не выглядеть неуклюже на фото. "Это также помогает решить проблему, которая есть у большинства из нас: мы не знаем, что делать с руками, когда люди смотрят на нас", – добавила эксперт.



