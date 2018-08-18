Даша Астафьева снова удивила откровенным фотосетом

Одна из самых ярких и смелых звезд украинского шоу-бизнеса — Даша Астафьева в очередной раз удивила поклонников пикантной фотосессией.





В своем блоге артистка, которая недавно получила титул самой красивой певицы от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", поделилась серией фото в дерзком образе.













INGRET презентовала новый сингл Так, Астафьева предстала перед камерой в черном костюме, с каре, а также в нижнем белье.





















Поклонники актрисы оценили атмосферу снимков и соблазнительную фигуру Даши.











