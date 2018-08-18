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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 августа 18, 19:52
Даша Астафьева снова удивила откровенным фотосетом
Даша Астафьева
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33-летняя певица поделилась сексуальными снимками в ретро-стиле .

Одна из самых ярких и смелых звезд украинского шоу-бизнеса — Даша Астафьева в очередной раз удивила поклонников пикантной фотосессией. 

В своем блоге артистка, которая недавно получила титул самой красивой певицы от конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", поделилась серией фото в дерзком образе. 



INGRET презентовала новый сингл Так, Астафьева предстала перед камерой в черном костюме, с каре, а также в нижнем белье.





Поклонники актрисы оценили атмосферу снимков и соблазнительную фигуру Даши.  
bigmir.net
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