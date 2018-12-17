Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
16 декабря 18, 12:43
Скандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж.ФОТО ВИДЕО
Скандально известная киевлянка Вероника Дидусенко, которая лишилась короны "Мисс Украина 2018", выходит замуж.
Предложение руки и сердца модель получила от своего возлюбленного - бизнесмена Геннадия Курочки.
О помолвке Дидусенко сообщила 15 декабря в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом.
Я сказала Да! – эмоционально подписала снимок Вероника.
Кроме того, Курочка обновил свой семейный статус в соцсети, написав, что он обручился с Дидусенко.
"Она сказала "да"!" — радостно написал мужчина под фото, на котором запечатлена его смеющаяся возлюбленная с кольцом на пальце. Примечательно, что девушка сидит на качели на фоне моря. Судя по геологации в посте, предложение было сделано на курорте в Таиланде.
Читай также: ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МИСС-УКРАИНА-2018 О ПОБЕДЕ
К слову, предложение выйти замуж экс-Мисс Украина 2018 получила на отдыхе в Таиланде, где сейчас проводит время со своим будущим мужем и сыном.