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16 декабря 18, 12:43
Скандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж.ФОТО ВИДЕО
Вероника Дидусенко
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Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена Геннадия Курочку.
Скандально известная киевлянка Вероника Дидусенко, которая лишилась короны "Мисс Украина 2018", выходит замуж.

Предложение руки и сердца модель получила от своего возлюбленного - бизнесмена Геннадия Курочки.  

О помолвке Дидусенко сообщила 15 декабря в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом.   


Я сказала Да! – эмоционально подписала снимок Вероника.  

Кроме того, Курочка обновил свой семейный статус в соцсети, написав, что он обручился с Дидусенко.



"Она сказала "да"!" — радостно написал мужчина под фото, на котором запечатлена его смеющаяся возлюбленная с кольцом на пальце. Примечательно, что девушка сидит на качели на фоне моря. Судя по геологации в посте, предложение было сделано на курорте в Таиланде.




 К слову, предложение выйти замуж экс-Мисс Украина 2018 получила на отдыхе в Таиланде, где сейчас проводит время со своим будущим мужем и сыном. 
bigmir.net
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