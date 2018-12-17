Скандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж.ФОТО ВИДЕО

Скандально известная киевлянка Вероника Дидусенко , которая лишилась короны "Мисс Украина 2018", выходит замуж.





Предложение руки и сердца модель получила от своего возлюбленного - бизнесмена Геннадия Курочки.





О помолвке Дидусенко сообщила 15 декабря в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом.









Я сказала Да! – эмоционально подписала снимок Вероника.





Кроме того, Курочка обновил свой семейный статус в соцсети, написав, что он обручился с Дидусенко.















"Она сказала "да"!" — радостно написал мужчина под фото, на котором запечатлена его смеющаяся возлюбленная с кольцом на пальце. Примечательно, что девушка сидит на качели на фоне моря. Судя по геологации в посте, предложение было сделано на курорте в Таиланде.



















К слову, предложение выйти замуж экс-Мисс Украина 2018 получила на отдыхе в Таиланде, где сейчас проводит время со своим будущим мужем и сыном.



