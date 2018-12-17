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16 декабря 18, 13:10
Умер звезда ''Кривого зеркала'' и ''Аншлага'' Лучшие ВИДЕО
Обид Асомов,
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В Ташкенте (Узбекистан) скончался участник популярных юмористических телеперадач "Кривое зеркало" и "Аншлаг" Обид Асомов, который запомнился поклонникам своими громкими и провокативными выступлениями.

Асомов начал выступать в российских телепередачах "Аншлаг" и "Кривое зеркало" в 2000-х. 

Предлагаем посмотреть лучшие выступления артиста (видео смотрите в конце страницы).

За время своей карьеры на юмористическом проекте, артист неоднократно высмеивал узбекский народ, за что подвергался нападкам со стороны публики.


Обид Асомов

Участие Асомова в "Кривом зеркале", где он рассказывал о жизни узбекских трудовых мигрантов, негативно отразилось на его карьере в Узбекистане. Официальный Ташкент наложил негласный запрет на его творческую деятельность в 2009 году. Юмориста запретили показывать на местном телевидении "за издевательство над узбекской национальностью".

В мае 2018 года Асомов был реабилитирован, получив статус директора ГУП "Мультипликацион фильмлар студияси" (Студия мультипликационных фильмов) при киностудии Узбекфильм.

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист Обид Асомов был похоронен в субботу, 15 декабря на кладбище "Камолон" в Ташкенте. Попрощаться с артистом пришли сотни коллег, друзей и поклонников творчества.

Источник: obozrevatel.com

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