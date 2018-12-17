Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 декабря 18, 09:09
В Лондоне был ограблен дом Пола Маккартни
Пола Маккартни
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О похищенном имуществе не сообщается.
В Лондоне ограбили дом экс-участника легендарной группы The Beatles Пола Маккартни. О похищенной сумме не сообщается, как и о том, находился ли в момент инцидента музыкант в собственном доме. Об этом пишет The Daily Mail.

В минувшую пятницу офицеры полиции прибыли в лондонский район Сент-Джонс-Вуд после того, как поступил вызов об ограблении. В итоге были обнаружены следы взлома, что подтвердил Скотленд-Ярд.

Официальный представитель артиста инцидент не комментирует. Известно, что ограбление произошло в 18:20 по местному времени.

Что именно было похищено в доме артиста - не сообщается. Известно, что стоимость его дома оценена в $12,6 миллионов.

Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Невеста Роналду показала обручальное кольцо с бриллиантом
Меган Маркл и принц Гарри посетили открытие выставки
Дом Беллы Свон из "Сумерек" выставлен на продажу
Вайкуле не приедет на похороны Кобзона
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом
noimageФреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж
noimageФилиппинка стала Мисс Вселенная-2018: видео, фото
noimageУмер звезда ''Кривого зеркала'' и ''Аншлага'' Лучшие ВИДЕО
noimageСкандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж.ФОТО ВИДЕО
Лента новостей