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17 декабря 18, 09:20
Филиппинка стала Мисс Вселенная-2018: видео, фото
Мисс Вселенная-2018
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24-летняя филиппинка победила в крупнейшем международном конкурсе красоты
24-летняя филиппинка победила в крупнейшем международном конкурсе красоты

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин Катриона Грэй. 



Финал конкурса прошел в Бангкоке. 

Miss Universe
@MissUniverse
 Va-va voom #MissUniverse Philippines!

Как сказано на сайте конкурса, 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.



В этом году обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала 26-летняя участница из Мексики Ванесса Понсе де Леон.
liga.net
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