Филиппинка стала Мисс Вселенная-2018: видео, фото

24-летняя филиппинка победила в крупнейшем международном конкурсе красоты
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин Катриона Грэй.
Финал конкурса прошел в Бангкоке.
Miss Universe
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@MissUniverse
Va-va voom #MissUniverse Philippines!
Как сказано на сайте конкурса, 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.
В этом году обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала 26-летняя участница из Мексики Ванесса Понсе де Леон.