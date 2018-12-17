Филиппинка стала Мисс Вселенная-2018: видео, фото

24-летняя филиппинка победила в крупнейшем международном конкурсе красоты





Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин Катриона Грэй.













Финал конкурса прошел в Бангкоке.





Miss Universe

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@MissUniverse

Va-va voom #MissUniverse Philippines!





Как сказано на сайте конкурса, 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.







