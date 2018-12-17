Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом

Оказалось, что Анджелина специально поссорила Брэда с их приемным сыном Паксом, которому сейчас 15 лет. Как передает DailyМail, Джоли сказала парню, что Питт был против его усыновления.





Доля правды в этом есть, так как в 2007 году актер действительно пытался убедить Анджелину в том, что с усыновлением можно подождать хотя бы немного, так как их дочери Шайло на тот момент не исполнилось даже года и нужно сосредоточить свои силы на ее воспитании. Однако Джоли все же удалось настоять на своем.





После того, как Пакс узнал о скандалах, сопровождающих его усыновление, он очень обиделся на приемного отца: Отношения отца и сына сильно испортились. Брэд пытался оправдаться перед Паксом, но это не помогло.



