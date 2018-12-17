Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 декабря 18, 11:14
Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Несмотря на то, что голливудским актерам Анджелине Джоли и Брэду Питту удалось прийти к согласию по поводу опеки над общими детьми, между бывшими супругами до сих пор сложные отношения.
Оказалось, что Анджелина специально поссорила Брэда с их приемным сыном Паксом, которому сейчас 15 лет. Как передает DailyМail, Джоли сказала парню, что Питт был против его усыновления.

Доля правды в этом есть, так как в 2007 году актер действительно пытался убедить Анджелину в том, что с усыновлением можно подождать хотя бы немного, так как их дочери Шайло на тот момент не исполнилось даже года и нужно сосредоточить свои силы на ее воспитании. Однако Джоли все же удалось настоять на своем.

После того, как Пакс узнал о скандалах, сопровождающих его усыновление, он очень обиделся на приемного отца: Отношения отца и сына сильно испортились. Брэд пытался оправдаться перед Паксом, но это не помогло.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Джоли обвинила Питта в уклонении от уплаты алиментов
Брэд Питт одержал первую победу в суде над Анджелиной Джоли
Новый выход Анджелины Джоли с сыном (ФОТО)
Анджелина Джоли и Брэд Питт тайно встретились
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж
noimageФилиппинка стала Мисс Вселенная-2018: видео, фото
noimageВ Лондоне был ограблен дом Пола Маккартни
noimageУмер звезда ''Кривого зеркала'' и ''Аншлага'' Лучшие ВИДЕО
noimageСкандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж.ФОТО ВИДЕО
Лента новостей