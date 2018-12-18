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18 декабря 18, 09:08
Финалисты "МастерШеф-8" обручились
мастерШеф
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Финалисты шоу "МастерШеф" на канале СТБ Элина Павленко и Владислав Мицкевич еще во время съемок проекта начали встречаться.

13 декабря  Элина отпраздновала свой 20-й  день рождения. И прямо на праздновании Влад решил сделать своей любимой предложение. Элина не могла сдержать слез, и, конечно, сказала "да!".

"С самого начала мы начали дружить. Меня очень подкупало его чувство юмора и его харизма. А я обожаю, когда меня смешат. Спустя время я начала замечать его внешность, его характер, да абсолютно все его достоинства. И вот я поняла, что я начинаю влюбляться... А он мне часто делал комплименты. Но я совсем не предавала этому значения. Потом мы начали проводить все свободное время вместе.  И однажды к нам приехали снимать "Фильм о фильме" мы шли на съемку, стали возле двери и поцеловались.. Боже мой, у меня до сих пор идут мураши по коже., когда я вспоминаю этот момент. Каждый день, находясь с ним рядом, я понимаю, как много он значит в моей жизни. Каждую минуту, я понимаю, как я его ценю", - рассказывает Элина.

Поздравляем пару, и желаем счастья в семейной жизни!

Владислав позвал Элину замуж в день ее рождения. Фото: скриншот видео 

 
kp.ua
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