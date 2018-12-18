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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 18, 11:56
Моника Беллуччи закрутила новый роман после развода
Моника Беллуччи
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Всемирно известная итальянская актриса Моника Беллуччи уже давно в своих интервью говорила о том, что ее сердце занято.
На днях папарацци застали Монику Беллуччи на свидании. И, стоит отметить, что это первое появление знаменитости с бойфрендом после развода с голливудским актером Венсаном Касселем.

Так, избранником 54-летней Моники стал 36-летней художник Николя Лефевр. Известно, что Николя является владельцем художественной мастерской в Париже, у художника также есть 6-летняя дочь Анахи от предыдущих отношений.

Фотография счастливой Беллуччи с ее возлюбленным появилась на обложке французского журнала "Voici". Пара прогуливалась по набережной Парижа. Журналистам также удалось застать влюбленных за поцелуем.



Инсайдеры сообщают, что Моника Беллуччи и Николя Леферв встречаются уже более года. Пара познакомилась летом прошлого года.

Источник: https://telegraf.com.ua
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