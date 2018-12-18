Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности

В мае Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз, родив своему супругу, принцу Уильяму, сына Луи. С тех пор прошло всего несколько месяцев и сама герцогиня только вышла из декрета, а в СМИ уже стали поговаривать о ее четвертой беременности.





Так, последнюю неделю западная пресса обсуждала возможное пополнение в семье герцогов Кембриджских. И вот впервые Кенсингтонский дворец пролил свет на ситуацию.





Стало известно, что представители Кэтрин и Уильяма дали неоднозначный ответ. Они не стали опровергать слухи, но подчеркнули, что если бы герцогиня действительно была беременна, то сообщили бы об этом в официальном заявлении.





Впрочем, поклонники уверены, в 2019 году Миддлтон станет мамой в четвертый раз. Мол, она скрывает свое положение, чтобы не отвлекать внимание от беременности Меган Маркл.



