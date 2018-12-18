Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.63
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
31.65
USD
27.82
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 18, 12:02
Виктория Бекхэм удалила все татуировки, связанные с мужем
Дэвид и Виктория Бекхэм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В последнее время ходят слухи о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм находятся на грани развода.
Супруги не раз доказывали обратное совместными поездками и трогательными фотографиями, но недавно бывшая вокалистка Spice Girls вновь заставила поклонников понервничать и подогрела слухи о скором разводе. На прошедшей премии British Fashion Awards все заметили, что Виктория удалила татуировку, посвященную своему мужу.

С 2009 года спину звезды украшала надпись на иврите, которая переводилась как "мой мужчина принадлежит мне, а я принадлежу своему мужчине". Такая же татуировка есть и у Дэвида на левой руке.



На фото с последних публичных выходов Виктории видно, что надпись практически исчезла. Вместе с ней певица удалила и другие татуировки на запястьях, которые тоже посвятила своему браку: дату венчания, инициалы супруга и надпись De Integro (Заново). Журналисты и многие поклонники четы Бекхэмов восприняли это как доказательство разлада в семье.



А вот близкие к звезде источники сообщили, что сводить татуировки Виктория начала давно. Ее решение, по их словам, связано с желанием выглядеть элегантнее, в то время как тату удешевляли ее образ. Звезда является лицом своего модного бренда, поэтому не может позволить себе носить на теле рисунки, портящие ее внешний вид. И хотя часть поклонников осталась при своем мнении, на мероприятия чета Бекхэмов все еще приходит вдвоем и вместе с детьми выглядит счастливой семьей.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
19 лет в браке: Виктория и Дэвид Бекхэмы
Анастасия Приходько преодолела кризис в отношениях
Ани Лорак разводится с мужем
Ольга Фреймут рассказала об отношениях с мужем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Тодоренко рассказала о ощущениях после рождения ребенка
noimageМеган Маркл получила неприятное прозвище
noimageКейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности
noimageМоника Беллуччи закрутила новый роман после развода
noimageФиналисты "МастерШеф-8" обручились
Лента новостей