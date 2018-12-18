Тодоренко рассказала о ощущениях после рождения ребенка

Известная ведущая Регина Тодоренко впервые прокомментировала рождение сына. На своей странице в Instagram Регина разместила снимок в свитшоте с надписью "Trust your Mamma" (Доверяй своей маме) и призналась, что ей "не терпится поделиться своим опытом", говоря о рождении малыша:





"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте!"





Поклонники Регины часто пишут в комментариях просьбы показать фото ее новорожденного сына, а также раскрыть любые подробности о малыше. Влад объяснил, что придет время и они всем поделятся.



