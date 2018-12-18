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18 декабря 18, 13:54
Евгений Кошевой рассказал о курьезной встрече Нового года
Евгений Кошевой
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Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой любезно согласился принять участие в нашем адвент-календаре и украсил обложку 18 декабря.
Евгений рассказал, какое празднование Нового года ему запомнилось больше всего, а также какими достижениями уходящего года он гордится.

История к Новому году от Евгения Кошевого

"Что касается курьезов на Новый год, больше всего я запомнил встречу этого праздника, когда отмечал его без света. Это было в конце 90-х, когда мы с семьей еще жили в Алчевске. Представляете, за несколько часов до наступления Нового года во всем районе вырубили свет. Чтобы хоть как-то подсветить стол, на котором стояли приготовленные блюда, приходилось все время жечь бенгальские огни. Правда, потом, когда свет уже включили, мы обнаружили, что все салаты с пеплом, но ничего, оливье все равно был очень вкусным".

Достижения Евгения Кошевого за 2018 год

"Главное достижение этого года – это появление на нашем телевидении проекта "Женский Квартал". Мы долго этого ждали и рады, что это наконец-то произошло. Это очень талантливые девчонки, поверьте, их ждет большое будущее. Также, что касается достижений нашей компании и моих собственных, не могу не отметить съемки и премьеру нашего нового фильма "Я, ты, он, она". Это кино, за которое не стыдно. Более того, я горжусь своей работой в нем".

Уже 19 декабря украшением адвент-календаря станет певица Злата Огневич. Она расскажет, как в новогоднюю ночь ей очень помог один из посетителей праздничного концерта.

Источник: https://kinoafisha.ua
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