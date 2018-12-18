Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.63
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.78
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 18, 17:00
Лив Тайлер снялась для рекламы бренда нижнего белья
Лив Тайлер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
41-летняя голливудская актриса Лив Тайлер, которая за последнее время не так уж и часто появляется на публичных мероприятиях, решила напомнить о себе эффектными фото.
Дело в том, что звезда "Властелина колец" Лив Тайлер решила посвятить себя семейной жизни. Знаменитость состоит в браке с британским спортивным агентом Дейвом Гарднером, пара воспитывает двоих детей.

Однако, актриса все-таки не забывает о том, что она звезда и за ее жизнью следят миллионы поклонников. Вероятно, Лив поняла, что с такой "активностью" в соцсетях фанаты скоро забудут о ней, поэтому решила разбавить ленту пикантными фото.

На свежих кадрах голливудская знаменитость позировала в темно-красном шелковом белье. Кроме того, в кадре Тайлер предстала в черном комлекте с красочным принтом.

Пользователи в комментариях отметили, что знаменитость выглядит очень хорошо, также фанаты похвалили Тайлер за то, что она не забывает о своих формах и часто занимается в спортзале, что дает о себе знать.





Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Лив Тайлер опубликовала фото малыша
Лив Тайлер поделилась личными фото
Лив Тайлер показала младшего сына (ФОТО)
Лив Тайлер выложила фото сына с его крестным (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности
noimageМеган Маркл получила неприятное прозвище
noimageВера Брежнева поделилась с поклонниками черно-белым фото
noimageДарья Мельникова стала мамой во второй раз
noimageВыбраны самые красивые мужчины этого года
Лента новостей