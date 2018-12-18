Дарья Мельникова стала мамой во второй раз

Для актрисы и её супруга Артура Смольянинова это второй ребёнок.





Актриса, полюбившаяся зрителям по сериалу "Папины дочки", поделилась радостным событием на странице в Instagram.





Дарья опубликовала фотографию, сделанную на последнем месяце беременности, подписав её следующим образом: "Ну что, вот уже несколько дней как… я читаю книжки по воспитанию!" Запись артистка дополнила хештегами "дваждымать".





О беременности супруги Артура Смольянинова стало известно летом, когда Дарья появилась на одном из благотворительных вечеров. Супруги воспитывают трёхлетнего сына Артура, названного в честь папы. Актриса до сих пор не показывает лицо малыша.





Уход актрисы в декрет стал неожиданностью для художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Мельникова должна была играть одну из главных ролей в премьерной постановке театра "Макбет". Меньшиков решил, что никто не сможет заменить актрису — все роли в спектакле играют мужчины.



