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18 декабря 18, 14:19
Дарья Мельникова стала мамой во второй раз
Дарья Мельникова
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Дарья Мельникова родила сына.
Для актрисы и её супруга Артура Смольянинова это второй ребёнок.

Актриса, полюбившаяся зрителям по сериалу "Папины дочки", поделилась радостным событием на странице в Instagram.

Дарья опубликовала фотографию, сделанную на последнем месяце беременности, подписав её следующим образом: "Ну что, вот уже несколько дней как… я читаю книжки по воспитанию!" Запись артистка дополнила хештегами "дваждымать".

О беременности супруги Артура Смольянинова стало известно летом, когда Дарья появилась на одном из благотворительных вечеров. Супруги воспитывают трёхлетнего сына Артура, названного в честь папы. Актриса до сих пор не показывает лицо малыша.

Уход актрисы в декрет стал неожиданностью для художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Мельникова должна была играть одну из главных ролей в премьерной постановке театра "Макбет". Меньшиков решил, что никто не сможет заменить актрису — все роли в спектакле играют мужчины.

Источник: https://kinoafisha.ua
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