Вера Брежнева поделилась с поклонниками черно-белым фото

Это не удивительно, ведь раз за разом, появляясь на публике или позируя для знаменитых изданий, она демонстрирует идеальное тело и стиль. Конечно, над каждым образом Брежневой работают стилисты, визажисты и парикмахеры, однако даже без помощи специалистов певица выглядит роскошно.





В доказательство этому - новое фото, которым Вера поделилась на своей странице в Instagram. На снимке звезда позирует без макияжа и в черном минималистичном белье. Естественно, стиль и довольно соблазнительность.





"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой", - написала под фото певица.











