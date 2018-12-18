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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 декабря 18, 16:59
Вера Брежнева поделилась с поклонниками черно-белым фото
Вера Брежнева
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Веру Брежневу называют одной из самых красивых и сексуальных женщин не только Украины, но и других соседствующих стран.
Это не удивительно, ведь раз за разом, появляясь на публике или позируя для знаменитых изданий, она демонстрирует идеальное тело и стиль. Конечно, над каждым образом Брежневой работают стилисты, визажисты и парикмахеры, однако даже без помощи специалистов певица выглядит роскошно.

В доказательство этому - новое фото, которым Вера поделилась на своей странице в Instagram. На снимке звезда позирует без макияжа и в черном минималистичном белье. Естественно, стиль и довольно соблазнительность.

"Большая ценность и сложность в этом потоке - быть собой",  - написала под фото певица.



Источник: https://kinoafisha.ua
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