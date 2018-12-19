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19 декабря 18, 11:32
«Никто еще не видел королеву Елизавету в таком гневе», СМИ
Королева
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Елизавета отчитала Меган Маркл
После того, как Кейт Миддлтон в одиночестве посетила Букингемскский дворец, появилась информация о том, что королева Елизавета II вызвала к себе Меган Маркл и сурово ее отчитала. Об этом пишут американское издание Star и австралийское New Idea.
 
Как утверждает некий инсайдер, личный секретарь королевы организовал встречу Ее Величества с беременной герцогиней Сассекской. «Это был настоящий выговор… Королева сказала Меган, что она „уничтожает Гарри“, становясь между ним и его братом Уильямом с его женой Кейт. Никто во дворце еще не видел королеву в таком гневе!» — сообщает источник.

Встреча королевы с герцогиней произошла на фоне сообщений о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, в том числе о том, что Меган довела Кейт до слез, а также о том, что она грубо обошлась с помощниками герцогини Кембриджской. После этого Кейт заявила, что такое поведение неприемлемо. «Это мой персонал и я сама с ними разговариваю», — заявила жена принца Уильяма супруге принца Гарри.

Как известно, Гарри и Меган сейчас готовится к переезду из Кенсингтонского дворца, где они жили по соседству с Кейт и Уильямом, в загородное имение Фрогмор-хаус.

«Это полный хаос. Все надеялись, что семьи принцев будут жить в гармонии. Но они становятся лишь все более отстраненными…» — утверждает инсайдер.


Все это не делает 92-летнюю королеву счастливее. «Для Меган установили новые правила, в число которых входит не расстраивать Кейт и Уильяма, а также их сотрудников», — пишет пресса. Меган была ошарашена, но покинула королеву с гордо поднятой головой.


Источник: fakty.ua/
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