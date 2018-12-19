Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм помолвлены

Отношения звездной пары зародились еще весной 2010 года, спустя шесть лет у них родился сын. Однако поклонники все время недоумевали, почему же они не оформят отношения, сыграв пышную свадьбу с голливудским размахом.





В принципе, о помолвке было объявлено в 2016-м, но церемония была перенесена после того, как стало известно о беременности Роузи. Родив ребенка, она решила прийти в форму, сославшись на совет известной супермодели Эль Макферсон.





"Эль дала мне совет еще во время беременности – после рождения ребенка взять паузу и привести в порядок разум и чувства. Теперь я очень рада, что на свадьбе будет присутствовать наш малыш, а я буду в прекрасной форме", – поделилась будущая невеста. Церемония назначена на конец декабря.



