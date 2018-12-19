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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 18, 15:42
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм помолвлены
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм
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Звездная пара сообщила о намерении сыграть свадьбу.
Отношения звездной пары зародились еще весной 2010 года, спустя шесть лет у них родился сын. Однако поклонники все время недоумевали, почему же они не оформят отношения, сыграв пышную свадьбу с голливудским размахом.

В принципе, о помолвке было объявлено в 2016-м, но церемония была перенесена после того, как стало известно о беременности Роузи. Родив ребенка, она решила прийти в форму, сославшись на совет известной супермодели Эль Макферсон.

"Эль дала мне совет еще во время беременности – после рождения ребенка взять паузу и привести в порядок разум и чувства. Теперь я очень рада, что на свадьбе будет присутствовать наш малыш, а я буду в прекрасной форме", – поделилась будущая невеста. Церемония назначена на конец декабря.

Источник: https://telegraf.com.ua
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