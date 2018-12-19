Актеры "Дизель Шоу" снова появились на сцене

Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов выступил вместе с актерами фильма "О чем говорят мужчины" в спектакле "... в Бореньке чего-то нет". Спектакль отыграли в Киеве 15 и 16 декабря. Также в постановке участвовал муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган.





По словам Крутоголова, приглашение он получил за несколько дней до спектакля. Для участия в постановке актеру пришлось отказаться от костылей, с помощью которых он передвигался после аварии.





Виктория Булитко и Евгений Сморигин также постепенно возвращаются на сцену. 18 декабря они дали благотворительный концерт для детей на Житомирщине.





Благотворительное мероприятие состоялось в День святого Николая, артисты устроили детям из приемных семей, с особыми потребностями и детям воинов АТО.





К артистам пришли почти 430 детей, которые общались и танцевали с актерами "Дизель Шоу" и тепло приняли музыкальные номера.



