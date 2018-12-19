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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 18, 15:57
Актеры "Дизель Шоу" снова появились на сцене
Дизель Шоу
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Актеры комедийного "Дизель Шоу" впервые появились на сцене после смертельной аварии 20 октября, в результате которой погибла Марина Поплавская.
 Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов выступил вместе с актерами фильма "О чем говорят мужчины" в спектакле "... в Бореньке чего-то нет". Спектакль отыграли в Киеве 15 и 16 декабря. Также в постановке участвовал муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган.

По словам Крутоголова, приглашение он получил за несколько дней до спектакля. Для участия в постановке актеру пришлось отказаться от костылей, с помощью которых он передвигался после аварии.

Виктория Булитко и Евгений Сморигин также постепенно возвращаются на сцену. 18 декабря они дали благотворительный концерт для детей на Житомирщине.

Благотворительное мероприятие состоялось в День святого Николая, артисты устроили детям из приемных семей, с особыми потребностями и детям воинов АТО.

К артистам пришли почти 430 детей, которые общались и танцевали с актерами "Дизель Шоу" и тепло приняли музыкальные номера.

Источник: https://telegraf.com.ua
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