Ольга Сумская показала свою маму (ФОТО)

На днях звезда опубликовала фото, на котором позировала перед камерами с мамой – Анной Сумской.





Сама Ольга Сумская неоднократно признавалась журналистам, что ее мама – источник вдохновения для нее. Знаменитая актриса не упускает случая пообщаться с Анной Ивановной и совместно с ней посещает светские мероприятия.





На днях в блоге Ольги Сумской появилось очаровательное фото, на котором она позировала перед камерой со своей мамой. Обе женщины надели роскошные зимние наряды, а 84-летняя Анна Сумская дополнила свой образ украинским платком и клатчем под цвет.





Собрались с Анной Ивановной на праздник звездных мамочек, – лаконично написала Ольга Сумская.



