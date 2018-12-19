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19 декабря 18, 19:37
Ольга Сумская показала свою маму (ФОТО)
Ольга Сумская
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Украинская актриса Ольга Сумская завораживает своих поклонников новыми снимками в сети.
На днях звезда опубликовала фото, на котором позировала перед камерами с мамой – Анной Сумской.

Сама Ольга Сумская неоднократно признавалась журналистам, что ее мама – источник вдохновения для нее. Знаменитая актриса не упускает случая пообщаться с Анной Ивановной и совместно с ней посещает светские мероприятия.

На днях в блоге Ольги Сумской появилось очаровательное фото, на котором она позировала перед камерой со своей мамой. Обе женщины надели роскошные зимние наряды, а 84-летняя Анна Сумская дополнила свой образ украинским платком и клатчем под цвет.

Собрались с Анной Ивановной на праздник звездных мамочек, – лаконично написала Ольга Сумская.

Источник: https://kinoafisha.ua
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