Бруклин Бекхэм закрутил роман с красоткой-моделью

Буквально несколько дней назад стало известно о том, что у Бруклина Бекхэма появилась новая возлюбленная. Избранницей сына Дэвида и Виктории Бекхэм стала начинающая модель Хана Кросс, которая старше юноши на два года. Пара была замечена вместе во время одной из прогулок, когда их удалось сфотографировать папарацци, а теперь Бруклин и сам поделился первым фото с избранницей, тем самым подтвердив свой роман.





Судя по всему, сейчас Бруклин и Хана вместе наслаждаются Голливудом. На снимках, которые появились как на странице Бекхэма, так и на странице Кросс в Instagram, они позируют на фоне города и выглядят влюбленными и счастливыми. Кажется, им действительно хорошо вместе.



















