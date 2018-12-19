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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 18, 19:40
Бруклин Бекхэм закрутил роман с красоткой-моделью
Бруклин Бекхэм
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19-летний Бруклин и его девушка Хана Кросс провели выходные в Голливуде.
Буквально несколько дней назад стало известно о том, что у Бруклина Бекхэма появилась новая возлюбленная. Избранницей сына Дэвида и Виктории Бекхэм стала начинающая модель Хана Кросс, которая старше юноши на два года. Пара была замечена вместе во время одной из прогулок, когда их удалось сфотографировать папарацци, а теперь Бруклин и сам поделился первым фото с избранницей, тем самым подтвердив свой роман.

Судя по всему, сейчас Бруклин и Хана вместе наслаждаются Голливудом. На снимках, которые появились как на странице Бекхэма, так и на странице Кросс в Instagram, они позируют на фоне города и выглядят влюбленными и счастливыми. Кажется, им действительно хорошо вместе.





Источник: https://kinoafisha.ua
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