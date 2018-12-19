Кристен Стюарт удивила поклонников (ФОТО)

Не секрет, что благодаря съемкам в культовом сиквеле "Сумерки" Кристен Стюарт обрела всемирную популярность. Кроме того американка стала официальным амбассадором нескольких элитных брендов, включая "Chanel". Тем не менее, звезда телеэкранов устала от образа гламурной дивы. Поэтому все чаще американка блистает в спортивных брюках, без макияжа, а также не стесняется демонстрировать отросшие локоны и отсутствие укладки. Тем не менее, Кристен Стюарт вновь удивила поклонников, продемонстрировав новое амплуа.





Сегодня голливудскую актрису застали во время съемок в Лос-Анджелесе. Кстати, знаменитая избранница Стеллы Максвелл позировала в черных облегающих джинсах, декорированные прорезями. Кроме того Кристен Стюарт надела темное спортивное худи, красные кеды на плоском ходу, а также оригинальную футболку популярного бренда. Также знаменитая блондинка отказалась от макияжа и укладки, но дополнила провокационный образ при помощи лаконичной бижутерии. Тем не менее, не все фанаты положительно оценили преображение американки. Ведь Кристен Стюарт все меньше уделяет внимания своей внешности.





Голливудская актриса более двух лет встречается с топ-моделью Стеллой Максвелл, которая входит в состав культовых "ангелов" бренда нижнего белья "Victoria’s Secret". Тем не менее, длинноногая блондинка не помогает избраннице выбирать наряды. Кроме того знаменитости признавались, что ценят друг в друге личные качества, а не внешние данные. Однако поклонники топ-модели считают, что Кристен Стюарт негативно влияет на спутницу. Ведь манекенщица все чаще копирует стиль возлюбленной.











