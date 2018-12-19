Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.68
USD
27.85
RUB
0.42
EUR
31.54
USD
27.66
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 18, 19:42
Кристен Стюарт удивила поклонников (ФОТО)
Кристен Стюарт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В 2012 году знаменитая актриса была на пике популярности.
Не секрет, что благодаря съемкам в культовом сиквеле "Сумерки" Кристен Стюарт обрела всемирную популярность. Кроме того американка стала официальным амбассадором нескольких элитных брендов, включая "Chanel". Тем не менее, звезда телеэкранов устала от образа гламурной дивы. Поэтому все чаще американка блистает в спортивных брюках, без макияжа, а также не стесняется демонстрировать отросшие локоны и отсутствие укладки. Тем не менее, Кристен Стюарт вновь удивила поклонников, продемонстрировав новое амплуа.

Сегодня голливудскую актрису застали во время съемок в Лос-Анджелесе. Кстати, знаменитая избранница Стеллы Максвелл позировала в черных облегающих джинсах, декорированные прорезями. Кроме того Кристен Стюарт надела темное спортивное худи, красные кеды на плоском ходу, а также оригинальную футболку популярного бренда. Также знаменитая блондинка отказалась от макияжа и укладки, но дополнила провокационный образ при помощи лаконичной бижутерии. Тем не менее, не все фанаты положительно оценили преображение американки. Ведь Кристен Стюарт все меньше уделяет внимания своей внешности.

Голливудская актриса более двух лет встречается с топ-моделью Стеллой Максвелл, которая входит в состав культовых "ангелов" бренда нижнего белья "Victoria’s Secret". Тем не менее, длинноногая блондинка не помогает избраннице выбирать наряды. Кроме того знаменитости признавались, что ценят друг в друге личные качества, а не внешние данные. Однако поклонники топ-модели считают, что Кристен Стюарт негативно влияет на спутницу. Ведь манекенщица все чаще копирует стиль возлюбленной.



Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Сальма Хайек кардинально изменила имидж
Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
Джессика Честейн впервые стала матерью
Тина Кароль оказалась родственницей известной актрисы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
История любви и развода Ани Лорак и Мурата ФОТО, ВИДЕО
noimageНаталья Могилевская ответила обидчикам после скандала
noimageНародный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре
noimageАни Лорак разводится: первый комментарий певицы
noimageРиз Уизерспун поделилась архивным семейным фотоснимком
Лента новостей