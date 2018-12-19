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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 декабря 18, 19:45
Риз Уизерспун поделилась архивным семейным фотоснимком
Риз Уизерспун
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Мать троих детей поделилась не только праздничным настроением, но и тематическим снимком из семейного архива.
Так звезда телеэкранов опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Инстаграм. 

Стоит отметить, что во время позирования начинающей актрисе было всего 12 лет. При этом тогда будущая звезда Голливуда не могла похвастаться белокурыми волосами. Также Риз Уизерспун позировала рядом с бабушкой и дедушкой, а на заднем фоне виднелась наряженная елка. 

Обладательница престижной кинопремии "Оскар" дополнила фотоснимок датой, когда сделала памятный кадр. 

Кстати, с того дня прошло ровно 30 лет.



Источник: https://kinoafisha.ua
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