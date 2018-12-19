Риз Уизерспун поделилась архивным семейным фотоснимком





Обладательница престижной кинопремии "Оскар" дополнила фотоснимок датой, когда сделала памятный кадр.





Кстати, с того дня прошло ровно 30 лет.

Стоит отметить, что во время позирования начинающей актрисе было всего 12 лет. При этом тогда будущая звезда Голливуда не могла похвастаться белокурыми волосами. Также Риз Уизерспун позировала рядом с бабушкой и дедушкой, а на заднем фоне виднелась наряженная елка.