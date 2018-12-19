Ани Лорак разводится: первый комментарий певицы

Буквально пару часов назад появилась официальная информация о том, что певица Ани Лорак разводится со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Теперь артистка впервые решила прокомментировать свой развод.





Ани Лорак прокомментировала информацию о разводе, хотя и не предпочитает говорить о личной жизни. Обращение к поклонникам Ани Лорак опубликовало издание Viva:





Дорогие друзья! Хотела бы официально обратиться ко всем моим поклонникам. И сообщить, что у меня все хорошо как в личной, так и в творческой жизни. Мне искренне жаль тех недоброжелателей, которые пытаются сказать вам обратное. Я желаю, чтобы в их жизни было больше любви. Наверное, вершины притягивают молнии. Ведь для меня этот год был насыщен яркими событиями. Спасибо за вашу поддержку и любовь, которую я чувствовала на протяжении всего этого времени. Вы, и только вы - мой вдохновитель, дорогой слушатель и зритель!

говорит Ани Лорак.













Судя по комментарию Ани Лорак, певица не подтвердила, но и не опровергла развод со своим супругом.







