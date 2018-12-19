Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре

На 97-м году жизни умер народный артист Украины Петр Ластивка. Актер погиб во время пожара в собственной квартире в Тернополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.





Пожар случился 18 декабря. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 11:07. В 11:41 огонь остановили, а в 11:55 пожар был полностью ликвидирован.





Как утверждают спасатели, Петр Ластивка был найден в квартире без сознания. Врачи нашли актера с признаками отравления угарным газом.





Стоит отметить, что Петр Ластивка известен миру как актер, литератор, заслуженный артист УССР (1972), народный артист УССР (1980). Также украинский артист был участником Второй мировой войны — лейтенант гвардии, разведчик парашютно-десантных войск.



