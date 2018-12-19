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19 декабря 18, 19:53
Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре
Народный артист Украины Петр Ластивка
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Актер Петр Ластивка умер от отравления угарным газом.
На 97-м году жизни умер народный артист Украины Петр Ластивка. Актер погиб во время пожара в собственной квартире в Тернополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

Пожар случился 18 декабря. Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 11:07. В 11:41 огонь остановили, а в 11:55 пожар был полностью ликвидирован.

Как утверждают спасатели, Петр Ластивка был найден в квартире без сознания. Врачи нашли актера с признаками отравления угарным газом. 

Стоит отметить, что Петр Ластивка известен миру как актер, литератор, заслуженный артист УССР (1972), народный артист УССР (1980). Также украинский артист был участником Второй мировой войны — лейтенант гвардии, разведчик парашютно-десантных войск.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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