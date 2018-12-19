Наталья Могилевская ответила обидчикам после скандала

На днях известная певица Наталья Могилевская попала в громкий скандал. На своей странице в Isntagram артистка разместила фото с двумя дельфинами и сообщила, что собирается искупаться с ними: "Кто-то будет сейчас плавать с дельфинами! Сколько прекрасного дарит нам мир! Это был просто восторг. Правда мне разрешили просто все. Я даже каталась на белом огромном ките как на лошадке сидя! Спасибо огромное тренерам и послушным девочкам Луна и Кира".





После этого, подписчики Натальи обрушились с ней с критикой. Многие были против подобного образа развлечения: "Позорище", "Отписка!", "Позор вам,Наталья! Думала, Вы -мудрая и добрая.. пиарить дельфинарий (тюрьму со смертниками ) -это полный зашквар", "Издевательство над дельфинами! Сейчас такое поддерживать не модно уже!!!".





После этого Наталья решила опубликовать объемное сообщение, в котором дала отпор критикам. В своем обращении певица коснулась не только темы с дельфинами, но и многих актуальных проблем человечества и призвала всех в первую очередь обратить внимание на них.





"Я очень благодарна всем и случившемуся скандалу, который направил наше внимание в проблему получения удовольствия, от насилия над другими.

Я начала размышлять об этом и поняла что это встречается повсеместно, и является такой нормой нашей жизни, на которую мы просто не обращаем внимания. И чтобы решить эту проблему, нужно изменять культурный уровень людей в целом. Отдельные меры, конечно направят внимание, но не изменят сути Того, как принято в обществе жить. Закроются дельфинарии и откроется что-то другое. Нужно менять УМЫ!", – пишет Могилевская.





Певица также призвала всех обратить внимание на проблему пропаганды курения, алкоголя и образования. Певица отметила, что ее раскритиковали за купание с дельфинами, но люди продолжают использовать других животных для наслаждения: "И как все прекрасное в этом Мире, не только дельфинов, но и собак, кошек, попугаев и других животных, мы хотим сделать своей собственностью и использовать для своего наслаждения".





"Пока мы хотим наслаждаться , пользоваться, получать, пока мы забываем благодарить и проявлять уважение к тем, кто что-то для нас делает – мы будем жить в насилии, несчастье и постоянной неудовлетворенности. Проблему нужно менять в обществе в целом. И начинать с самого простого – с себя, и задуматься, что если ты борешься за права дельфинов, то это не потому что тема недавно раскручена, и я очередной раз как дурак пошла за стадом", – утверждает Наталья.





В заключении Наталья написала следующее:"Я прошу прощения, что не осознала всей серьезности темы и позволила себе расслабиться и порадоваться времени, проведённому с малышами. Благодаря Вам я вспомнила и об этой стороне жизни, в которую нужно направить своё внимание, как человеку, ответственному за то, что к его словам прислушиваются."



