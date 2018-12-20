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20 декабря 18, 11:37
Василий Вирастюк рассказал о своем страхе
Василий Вирастюк
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Известный спортсмен Василий Вирастюк рассказал, чего больше всего боится.
Украинский спортсмен, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк панически боялся стоматологов. Об этом он рассказал в недавнем интервью.

"Страх был с детства. Честно говоря, десятками лет не мог это преодолеть. Однажды даже оторвал ручку на стоматологическом кресле. Мне давно говорили: не бойся, обезболивающее, анестезия, то, се... Но я боялся этого запаха в кабинете и белых стен", - признался спорстмен.

Побороть страх Вирастюку помогла его жена, которая нашла хорошего стоматолога.

Василий также рассказал о страхе "позднего звонка". "Что-то видимо такое есть на уровне подсознания, что все несчастья случаются в позднее время или рано утром. Не дай Бог, кто-то позвонит! Поэтому я поставил телефон в беззвучный режим с десяти вечера до восьми утра", - добавил он.

Источник: https://telegraf.com.ua
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