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Шоу-бизнес
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20 декабря 18, 11:47
Леся Никитюк рассказала о создании нового проекта
Леся Никитюк
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Знаменитость сделала неожиданное заявление о новом проекте.
Как известно, Леся Никитюк получила большую популярность после участия в развлекательных проектах "Орел и Решка", "Вокруг М" и "Леся здеся". Такой триумфальный старт знаменитости помог ей покорить украинских зрителей и стать настоящей народной звездой. Впоследствии зажигательная Леся стала участницей шоу "Танцы со звездами 2018" и "Кто сверху". Свой успех она прокомментировала в выпуске "Слава+".

"Леся Ивановна Никитюк – это как проект, который показывает, что простота, открытость и искренность самое главное в нашем шоу-бизнесе", – рассказала телеведущая.

После ряда успешных телепроектов Леся Никитюк стремится создать собственное шоу. Знаменитость придумала концепцию и призналась, что оно будет о путешествиях.

"Это будет шоу об Украине. Мне бы хотелось, чтобы известная путешественница Галина Ивановна Никитюк, которая увидела много стран, показала в правильном цвете наше государство, потому что у нас есть и горы, и реки, и каньоны, и просто фантастические люди", – добавила звезда.

По словам телеведущей, Украина не будет делиться на города, а разделять выпуски будут по направлениях. Поэтому в шоу Леси Никитюк будут показаны и села, и районы.




Источник: https://telegraf.com.ua
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