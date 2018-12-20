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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 18, 13:02
Ева Лонгория заметно сбросила вес (ФОТО)
Ева Лонгория
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Не так давно 43-летняя Ева Лонгория появилась на мероприятии в латексном телесном платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло все недостатки фигуры звезды.
Тогда на актрису обрушился шквал критики: поклонники и модные эксперты назвали выход знаменитости одним из самых провальных за последнее время и посоветовали срочно похудеть.

И хотя Ева на негативные замечания не отреагировала, но, прислушаться к комментариям звезда, кажется, все-таки решила.

На днях Лонгория появилась на светской вечеринке в элегантном облегающем платье в пол. Однако внимание фанатов привлек вовсе не роскошный наряд, а фигура знаменитости. На красной дорожке от заметно похудевшей Евы и ее тонкой талии невозможно было отвести взгляд!



Источник: https://kinoafisha.ua
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