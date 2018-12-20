Ева Лонгория заметно сбросила вес (ФОТО)

Тогда на актрису обрушился шквал критики: поклонники и модные эксперты назвали выход знаменитости одним из самых провальных за последнее время и посоветовали срочно похудеть.





И хотя Ева на негативные замечания не отреагировала, но, прислушаться к комментариям звезда, кажется, все-таки решила.





На днях Лонгория появилась на светской вечеринке в элегантном облегающем платье в пол. Однако внимание фанатов привлек вовсе не роскошный наряд, а фигура знаменитости. На красной дорожке от заметно похудевшей Евы и ее тонкой талии невозможно было отвести взгляд!











