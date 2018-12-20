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20 декабря 18, 13:04
Кира Найтли удивила платьем с платочным принтом (ФОТО)
Кира Найтли
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Актриса в в платье The Vampire’s Wife побывала на фотоколле в Лондоне.
Кира Найтли, на днях удостоенная Ордена Британской империи, снова вышла в свет. Да не просто так, а, чтобы принять участие в мероприятии, организованном в ее честь.

Дело в том, что в Лондоне прошел фотоколл документального фильма об актрисе, на котором она стала главной звездой вечера. Что интересно, Кира, обычно предпочитающая наряды нежных оттенков и в основном бренда Chanel, амбассадором которого является не первый год, на этот раз выбрала немного странный наряд.

33-летняя звезда надела платье с платочным принтом из коллекции бренда The Vampire’s Wife, под которое подобрала черные туфли. Выглядела Найтли как всегда отлично, но из-за своего наряда напоминала героинь народных сказок.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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