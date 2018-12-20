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20 декабря 18, 13:07
Синди Кроуфорд сняла обручальное кольцо
Синди Кроуфорд
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Нынешний год стал по-настоящему продуктивным для 52-летней американки.
Не секрет, что Синди Кроуфорд завершила модельную карьеру несколько лет назад. Но теперь делится собственным опытом и ценными знаниями, выступая в роли агента единственной дочери. Кстати, юная Кайя Гербер стала наиболее перспективной манекенщицей года. Тем не менее, легендарная звезда подиумов готова посвятить свою жизнь не только воспитаю отпрысков. Ведь американка официально заявила о разводе с супругом-предпринимателем. Несмотря на наличие 2-х отпрысков, многомиллионное состояние мужа, а также 20-летний брак, Синди Кроуфорд уже переехала в собственный особняк, расположенный в пригороде Малибу.

Популярная манекенщица дала первое интервью, а также приняла участие в фотосессии для известного глянцевого издания. Знаменитая американка поведала, что не жалеет о браке с американским предпринимателем, однако причину расставания предпочитает не называть. Тем не менее, слухи о разводе знаменитостей появились еще летом. Но влюбленные отказывались от комментариев, а после пару вновь застали вместе во время шопинга в честь Дня рождения общей дочери.

Напомним, Синди Кроуфорд и Рэнди Гэрбер узаконили отношения в 1998 году. При этом данный брак стал вторым для популярной брюнетки. Кстати, отец Кайи является бывшим манекенщиком, а на протяжении последних лет занимается управлением сети собственных ночных клубов, баров и ресторанов по всему миру. Кроме того Рэнди тесно дружит с такими знаменитостями, как Антонио Бандерос, Джордж Клуни, Брэд Питт, Ченнинг Татум и прочими знаменитостями. Но Синди Крофуорд тоже не страдает от одиночества. Брюнетка продолжает путешествовать, участвовать в фотосессиях, а также не скрывает готовности к новым отношениям .

Источник: https://kinoafisha.ua
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