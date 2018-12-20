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20 декабря 18, 13:10
Что Джоли подарила Брэду Питту в день рождения
Брэд Питт
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18 декабря актеру Брэду Питту исполнилось 55 лет.
18 декабря, голливудскому актеру Брэду Питту исполнилось 55 лет. В честь дня рождения Анджелина Джоли решила сделать подарок бывшему супругу. Как сообщают инсайдеры, Анджелина Джоли разрешила ему увидеться с детьми. Брэд Питт провел свой день рождения в кругу семьи. 

Для него это много значило. Впервые все дети остались у него с ночевкой. Это был лучший подарок на день рождения. Брэд с нетерпением ждет, когда они смогут провести отпуск вместе
сообщает инсайдер.



Пока Брэд Питт проводил время со своими детьми, Анджелина Джоли решила полетать вокруг Лос-Анджелеса на персональном самолете с инструктором.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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