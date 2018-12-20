Что Джоли подарила Брэду Питту в день рождения

18 декабря, голливудскому актеру Брэду Питту исполнилось 55 лет. В честь дня рождения Анджелина Джоли решила сделать подарок бывшему супругу. Как сообщают инсайдеры, Анджелина Джоли разрешила ему увидеться с детьми. Брэд Питт провел свой день рождения в кругу семьи.





Для него это много значило. Впервые все дети остались у него с ночевкой. Это был лучший подарок на день рождения. Брэд с нетерпением ждет, когда они смогут провести отпуск вместе

сообщает инсайдер.













Пока Брэд Питт проводил время со своими детьми, Анджелина Джоли решила полетать вокруг Лос-Анджелеса на персональном самолете с инструктором.



