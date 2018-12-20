Ольга Фреймут рассказала о семейных традициях

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно опубликовала архивную фотографию своей дочери Златы, теперь рассказала о семейных традициях. Женщина также призналась, что подарила своим детям на День Святого Николая. Трогательным семейным снимком у елки она поделилась в Instagram.





Знаменитость также отметила, что очень хочет передать трогательные праздничные традиции следующим поколениям.





"Милые друзья! Пусть святой Николай услышит и защитит вас и ваших детей… Нас он посетил. У окна – надкушенная морковка и разлитое молочко – олени Святого Николая несколько неопрятные. Дети удивляются, почему звери не доели? Евдокия накормила кукол подаренным пластмассовым салатом на новой кухне. А Валерий переоделся поверх пижамы в костюм пожарного. Но когда увидел под елкой роликовые коньки, сообщил: "Пожарным больше не буду! Буду "роликом"! Злата получила желанное путешествие... Какое счастье, что есть такие традиции. Нужно обязательно передать их следующим поколениям", – написала звезда.





Поклонники Фреймут отметили, как красиво она декорировала и нарядила елку, создав особую атмосферу уюта в доме.











