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20 декабря 18, 15:27
Почему Меган Маркл так не любят слуги королевского дворца
Меган Маркл
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Меган диктует свои правила и пренебрежительно относится к помощникам.
В британских газетах часто появляется различная информация о Меган Маркл, чаще всего в позитивном контексте. В отличие от сети, где в последнее время стали публиковать новости о "вредном характере" герцогини, а также ее плохих отношениях с Кейт Миддлтон, супругой принца Уильяма.

В материале Vanity Fair появились новая информация от источников из окружения Меган Маркл и принца Гарри. По их словам, в Кенсингтонском дворце, где сейчас проживают супруги, слуги очень не любят новоиспеченную герцогиню: то Меган попросила, чтобы в день их с Гарри венчания в церкви Св. Георгия распылили освежитель воздуха (герцогине казалось, что воздух был затхлым), то Маркл потребовала у Королевы на свадьбу тиару принцессы Дианы. Слуги жалуются, что Меган просыпается тогда, когда в Калифорнии пять утра (в час дня по Лондонскому времени).

За пренебрежительное отношение к себе, сотрудники дворца назвали Меган "монстр Маркл". По словам служащих, герцогиня Сассекская предоставила им целый список требований и пожеланий.

Многих также беспокоит, что принц Гарри "сильно изменился" после женитьбы на Меган. Так, из-за супруги он пропустит важную семейную традицию – охоту перед Рождеством, ведь Меган против насилия над животными, также она является вегетарианкой.

Источник: https://www.segodnya.ua
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