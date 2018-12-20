Почему Меган Маркл так не любят слуги королевского дворца

В британских газетах часто появляется различная информация о Меган Маркл, чаще всего в позитивном контексте. В отличие от сети, где в последнее время стали публиковать новости о "вредном характере" герцогини, а также ее плохих отношениях с Кейт Миддлтон, супругой принца Уильяма.





В материале Vanity Fair появились новая информация от источников из окружения Меган Маркл и принца Гарри. По их словам, в Кенсингтонском дворце, где сейчас проживают супруги, слуги очень не любят новоиспеченную герцогиню: то Меган попросила, чтобы в день их с Гарри венчания в церкви Св. Георгия распылили освежитель воздуха (герцогине казалось, что воздух был затхлым), то Маркл потребовала у Королевы на свадьбу тиару принцессы Дианы. Слуги жалуются, что Меган просыпается тогда, когда в Калифорнии пять утра (в час дня по Лондонскому времени).





За пренебрежительное отношение к себе, сотрудники дворца назвали Меган "монстр Маркл". По словам служащих, герцогиня Сассекская предоставила им целый список требований и пожеланий.





Многих также беспокоит, что принц Гарри "сильно изменился" после женитьбы на Меган. Так, из-за супруги он пропустит важную семейную традицию – охоту перед Рождеством, ведь Меган против насилия над животными, также она является вегетарианкой.



