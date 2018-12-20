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20 декабря 18, 15:29
Селена Гомес появилась в соцсетях (ФОТО)
Селена Гомес
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На снимках Гомес позирует с друзьями.
Впервые после новости о том, что Селену Гомес госпитализировали с нервным срывом, звезда порадовала поклонников выходом в свет. На Instagram-странице близкой подруги Селены появились снимки с певицей и еще несколькими друзьями. Молодые люди устроили зимние развлечения, катаясь на больших кругах в заснеженной местности.



На снимках Селена улыбается и, похоже, неплохо проводит время. 





Отметим, что первый визит Селены в больницу состоялся в последнюю неделю сентября. Тогда у Гомес зафиксировали низкий уровень лейкоцитов в крови, что связано с операцией на почках, которую певица перенесла год назад. Певицу выписали через несколько дней, но вскоре Гомес снова вернулась в больницу, так как перенесла эмоциональный срыв. После чего, девушку снова госпитализировали в ноябре.

Источник: https://www.segodnya.ua
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