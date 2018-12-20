Сестры Кардашьян закрывают свои сайты и мобильные приложения

С приближением нового года сестры Кардашьян-Дженнер объявили о больших изменениях. Все их мобильные приложения и официальные сайты закроются в следующем году.





"У нас был невероятный опыт общения со всеми вами через наши приложения за последние несколько лет, но мы приняли трудное решение больше не обновлять наши приложения в 2019 году", – заявила Ким Кардашьян на своем официальном сайте.





"Мы искренне надеемся, что вам понравилось это путешествие так же, как и нам, и мы с нетерпением ждем того, что будет впереди", – заключила она.





Клан Кардашьян запустил свои индивидуальные мобильные приложения в 2015 году. В них сестры более подробно рассказывали о своих бьюти-проектах, бизнесе и жизни.













Приложение каждой сестры имело разную направленность: Кендалл специализировалась на моде, Кайли – на плейлистах и уроках макияжа, Ким – на красоте, а Хлое была больше ориентирована на здоровье и фитнес.





Такое решение звездных сестер огорчило многомиллионную армию их фанатов. Тем не менее, все сестры остаются в соцсетях и дальше буду радовать поклонников фото и видео.



